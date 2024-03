"Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar, idiotas": así reaccionó Miguel Ángel Rodríguez a las informaciones sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso; unas palabras a las que reacciona Alfonso Pérez Medina en laSexta Xplica: "Quiero manifestar mi cariño y solidaridad a los compañeros de elDiario.es. Me parece que no es un ataque a la redacción, sino a todo el colectivo de los periodistas".

"Hoy es querer cerrar un medio y mañana otro", añade el periodista, que lo toma como un ataque a "todos los periodistas y a todos los compañeros de profesión". "Si realmente tratan así a los amigos, no sé cómo tratarán a los enemigos", se pregunta, ya que él no les dice a sus amigos que los va a "a triturar": "Ni se me ocurre, ni se me pasa por la cabeza en ningún contexto", asegura.

Por lo que defiende que "las disculpas de Miguel Ángel Rodríguez se están haciendo esperar demasiado": "Es lo primero que tendría que haber dicho", sostiene. Además, recuerda el empujón que le metió a Andrea Ropero frente a las cámaras de El Intermedio, por lo que "es un señor reincidente".