El director del gabinete de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, protagonizó una tensa discusión con la reportera Andrea Ropero durante la toma de posesión de Mañueco como presidente del Castilla y León. El Intermedio ha recordado cómo el consejero apartó de un empujón a la periodista cuando estaba intentaba preguntar a la regidora madrileña Isabel Díaz Ayuso.

Mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid afirmaba que no iba a hacer más declaraciones, su mano derecha intercedía empujando a la periodista y recriminándole que hiciera su trabajo. "No hace falta que me empuje", respondió Andrea Ropero. "No la he empujado, lo que no hace falta es que haga usted el ridículo, señora", le insistió Rodríguez. "Quien hace el ridículo es usted, que me insulta. Lo único que he hecho es preguntar a la presidenta en un sitio en el que puedo preguntar. Nos han autorizado a hacer preguntas aquí. No voy a tolerar que usted me empuje", zanajaba la periodista.

