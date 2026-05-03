Un comité de la Cámara de Representantes de EEUU cuestiona la españolidad de Ceuta y Melilla: "Están en territorio marroquí"

Los detalles Según informa 'El Confidencial', y aludiendo a un texto de la Cámara Baja estadounidense, dichas menciones aparecen en las páginas 86 y 97 de un documento que está a la espera de una reunión para aprobarlo con o sin enmiendas.

Un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha puesto en duda la soberanía española sobre Ceuta y Melilla, sugiriendo que Marco Rubio intervenga en el tema, según informa 'El Confidencial'. El documento aprobado por la Cámara Baja destaca que ambas ciudades, administradas por España, están en territorio marroquí y Marruecos las reclama desde hace tiempo. Además, el texto alaba la histórica alianza entre Estados Unidos y Marruecos, ofreciendo 20 millones de dólares para el "Programa de Inversión Nacional" de 2027 y fondos adicionales para el Programa de Financiación Militar. Marco Díaz-Balart, legislador republicano, introdujo las menciones a las ciudades, considerándolas un punto débil para España.

Un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha cuestionado la españolidad de Ceuta y de Melilla, instando incluso a Marco Rubio a mediar en el asunto. Así informa de ello 'El Confidencial', que adjunta un texto aprobado por la Cámara Baja estadounidense en el que hacen referencia a las dos ciudades autónomas de España.

En dicho documento, se expone que "el comité observa que las ciudades de Ceuta y de Melilla, administradas por España, están ubicadas en territorio marroquí y son objeto de la reclamación que Marruecos mantiene desde hace tiempo".

En el texto, además, se puede leer una loa a la "histórica alianza entre Estados Unidos y Marruecos, formalizada en 1786 mediante el Tratado de Amistad y Paz".

Ponen incluso a disposición de los marroquíes "no menos de 20 millones de dólares" en el marco del "Programa de Inversión Nacional" de 2027, además de otro tanto en el Programa de Financiación Militar para el Extranjero.

En ese sentido, el medio informa de que las menciones a Ceuta y Melilla, y los párrafos dedicados a España y a Marruecos, figuran en las páginas 86 y 87 del documento, a la espera de que haya reunión en la Cámara de Representantes para aprobarlo con o sin enmiendas.

Ha sido Marco Díaz-Balart, legislador republicano de Florida, quien ha introducido las menciones a ambas ciudades autónomas, según se puede leer en 'El Confidencial'. Es además el vicepresidente del Comité de Asignaciones y preside el subcomité de Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas relacionados.

El medio afirma que tiene una estrecha amistad con Marco Rubio y señala que a sus ojos Ceuta y Melilla son un punto débil para España.