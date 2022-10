La periodista y escritora Alejandra La Fuente nos trae un sábado más a laSexta Xplica ofertas de trabajo precarias e indignas que enfrentan los jóvenes. Porque no solamente se sufre en el sector de la hostelería. Prueba de ello es la primera de las denuncias que nos ha mostrado La Fuente, centrada en el sector de los cuidados: "Ofrecen 300 euros netos al mes, lo que supone al cambio 1,80 euros la hora. Aquí la precariedad es muy significativa. En este caso, se plantea de lunes a domingo, por lo que se saltan el Estatuto de los Trabajadores.

El segundo caso tiene que ver con un empleo de dependienta: "Este es de lunes a domingo por 1.000 euros netos al mes (menos de 4 euros la hora). Además se plantea un 'horario partido muy cómodo'. Habrá que ver cómo es". Y con esta situación tan precaria, La Fuente nos lleva a una de sus consecuencias más directas, las dificultades para desarrollar un proyecto de vida digno y no al límite.

"Hay que hablar del salario modal, que es el más repetido en nuestro país, es bajo: 18.450 euros. En términos neto, se queda en 1.275 al mes. Si atendemos a la regla de un tercio (dedicamos un tercio de nuestro salario al alquiler) es prácticamente imposible vivir porque estaríamos hablando de pisos de 425 euros, algo que en las grandes ciudades es prácticamente imposible", ha denunciado La Fuente, explicando algunos de los ejemplos que ha encontrado navegando por Internet.

"Me he encontrado un piso que me pedía 3.000 euros entre fianzas y honorarios para entrar de alquiler. Pero es que me he llegado a encontrar alquileres por los que me pedían hasta 5.000 euros".