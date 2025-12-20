Aitor Esteban apunta al PP y al PSOE por el crecimiento de Vox: "Feijóo les legitima y Sánchez les alimenta"

El presidente del PNV ha hablado de Pablo Casado, exlíder del PP, y considera que Feijóo ha optado por el camino contrario. "No le está funcionado", ha expresado.

Aitor Esteban ha concedido una entrevista a laSexta Xplica. En sus palabras con José Yélamo, el presidente del PNV ha hablado del crecimiento de Vox en España y ha apuntado al PP y al PSOE por el auge de la formación de la ultraderecha.

Y es que para el dirigente vasco, "a Vox lo alimentan" tanto el partido de Feijóo como el de Sánchez, algo que explica en el primer caso porque el 'popular' "cree que se le escapan los votos".

"Casado hizo un discurso en el que perfiló al partido y se lo cargaron por denunciar la corrupción. Feijóo ha seguido el camino contrario", ha expresado.

En ese sentido, apunta a que el líder del PP "les está legitimando" en una estrategia que "no le está funcionando".

Sobre Sánchez, Esteban considera que el presidente está "alimentando" a Vox: "Es o conmigo o contra mí".

