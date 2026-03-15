Afra Blanco tilda de "patética" la posición de Garamendi: "O no ha hecho la compra o defiende a cuatro empresarios"

La sindicalista ha señalado que cuando el IVA estaba al 0% "subieron los precios", lo que provocó que "engordasen los bolsillos de unos pocos y se reventasen los de otros muchos".

Afra Blanco ha estado en laSexta Xplica para hablar de la situación económica existente en medio de la guerra en Oriente Medio. La sindicalista ha pedido "medidas a medio, corto y largo plazo" y ha señalado que para ello se necesita de "transparencia" y de "control".

Además, ha criticado a Antonio Garamendi, presidente de la CEOE: "Su posición pública es patética. Cuando generalizas y hablas de rebajas de impuestos parece que no ha hecho la compra. No vio que el IVA estuviera al 0% y subieran los precios, engordando los bolsillos de unos pocos y reventando los e otros muchos".

"O no ha hecho la compra o defiende los intereses de cuatro empresarios", señala una Afra Blanco que dice que la rebaja de impuestos ha de ser "limitada y vinculada a la limitación de precios".

En cuanto a las ayudas a los empresarios, es clara: "En sectores estratégicos como en transporte, la agricultura o la pesca. Y dentro de ellos, hablar del que lo va a necesitar más y del que menos".

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