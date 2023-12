David, un hostelero, destaca en el plató de laSexta Xplica que sus "trabajadores tienen el salario que marca el convenio y tienen incentivos por productividad y hay trabajadores que no quieren los pluses". Una reflexión que Afra Blanco responde tajante: "Claro, porque no quieren deslomarse". Y es que la sindicalista afirma que lo que quieren es "prevenir y cuidar su salud": "Constantemente estáis hablando de las responsabilidades de la persona trabajadora y no estáis hablando de los deberes y las responsabilidades que los empresarios de este país tienen".

Afra Blanco defiende "capacitar, formar y adaptar a lo largo de la trayectoria del trabajador", pero el hostelero no está de acuerdo y asegura que "en hostelería es contraproducente" formar a los empleados. "Desafortunadamente, ahora no tenemos personal para trabajar porque es un personal que se ha formado y nadie quiere picar cebolla", analiza David. Puedes ver el debate en el vídeo principal de esta noticia.