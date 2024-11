En laSexta Xplica se comentó los detalles relacionados con el caso Errejón y con la carta que publicó el exportavoz de Sumar explicando los motivos por los que dejaba el puesto tras las denuncias anónimas por abuso sexual. Afra Blanco explicó cuáles son los puntos claves del caso y cómo el machismo sigue latente en la sociedad.

"La pregunta que deberíamos hacernos es si estamos haciendo suficiente como sociedad y la respuesta creo que es evidente: no estamos haciendo lo suficiente. El machismo es transversal late y puede latir en cualquier rincón", aseveró Blanco.

En lo que respecta al motivo por el que flora en la sociedad en el machismo, para Afra Blanco "el denominador común de el machismo no es el origen, no es la clase, no es la creencia, son los hombres". "La máxima que se le debe exigir a cualquier personaje público y político es coherencia y ejemplaridad y más todavía cuando estas en una organización que lucha por cambiar y transformar la sociedad", expresó.

Para terminar, Afra Blanco expresó su opinión sobre el caso Errejón: "Él en su carta ha reconocido comportamientos no coherentes. Ahora, más control y más exigencia entre todos y todas y si decimos que el machismo late en cada rincón y lo atraviesa todo, efectivamente el machismo lo atraviesa todo".