Afra Blanco, "cargadita de críticas" por el problema de la vivienda: "El mercado la ha liado parda intentándose regular"

Afra Blanco ha mostrado su lado más contundente para profundizar sobre el tema de la vivienda. La sindicalista, tras avisar que venía "cargadita de críticas" en laSexta Xplica, ha explicado primero las conquistas conseguidas por las medidas de Gobierno y oposición al respecto de este asunto para apuntar también a la autorregulación del mercado.

"Se ha reconocido que estamos en una emergencia. Algunos asumen que el problema no es solo de un Gobierno, o de unas siglas. Esta situación es culpa de todos los partidos políticos, y de todas las administraciones. La solución solo llegará de la mano de la actuación de todas ellas", ha afirmado.

Luego, al mercado: "No se regula solo. En cuanto los partidos han puesto medidas es que no se autorregula solo. El mercado la ha liado parda intentándose regular".

"Qué es modificar la ley del suelo si no es intervenir. Qué es que los partidos políticos defiendan construir vivienda pública si no es intervenir. Qué es proteger al propietario, al inquilino o al hipotecado si no es intervenir. Qué es perseguir a los fondos buitre. Oh, sorpresa, la solución viene por la intervención", ha concluido.