La sindicalista pregunta por qué en las comunidades autónomas en las que gobiernan el PP y Vox no han llevado a cabo la rebaja de impuestos que prometen ahora.

Afra Blanco ha criticado la falta de claridad del PP sobre el SMI, la reforma laboral y las pensiones, y ha destacado en laSexta Xplica que el plan de Vox de recortar 112.000 millones de euros en gasto público implicaría el despido de un tercio de los empleados públicos. Aunque el periodista Javier Chicote señaló que no se les puede despedir, Blanco sugirió medidas como congelar salarios y pagas extras. Además, cuestionó por qué PP y Vox no han implementado rebajas fiscales en las comunidades que gobiernan, señalando la incertidumbre sobre sus planes futuros.

Afra Blanco ha insistido este viernes en que el PP "no ha aclarado su posición sobre el SMI, la reforma laboral o el mantenimiento del sistema público de pensiones".

En este sentido, la sindicalista ha incidido en laSexta Xplica en que el plan de recortar 112.000 millones de euros de gasto público de Vox se "se traduce en un dato: uno de cada tres empleados públicos, a la puñetera calle".

El periodista Javier Chicote ha afirmado que "no se les puede despedir", a lo que ella ha respondido que sí se pueden tomar otras medidas como "no revalorizar sus salarios y congelar sus pagas extras".

Así, Blanco ha continuado apuntando que "si el PP y Vox realmente hubieran apostado por una rebaja fiscal, allí donde están gobernando lo podrían hacer y no lo han hecho".

"¿Por qué no han deflactado el IRPF en las comunidades autónomas en este año? ¿Por qué no han puesto el ITP al cero en todas las comunidades que gobiernan? ¿Por qué ahora dicen que lo harán como hizo Mariano Rajoy?", ha preguntado.

La activista ha insistido en que "a día de hoy no sabemos qué van a hacer con nuestras vidas el PP y Vox".

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