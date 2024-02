Marta Fernández, afectada por una hipoteca variable creciente, visita el plató de laSexta Xplica. La mujer ha visto cómo su hipoteca, firmada en el año 2006, se ha disparado pasando de pagar una cuota de 900 euros a 1.600. Se muestra contundente al ofrecer su opinión sobre los beneficios de los grandes bancos españoles en 2023 (unos 26.000 millones de euros).

"¡Me parece indecente!", exclama, como puede observarse en el vídeo superior. "Me parece indecente leer que el presidente de Caixabank reconoce que ha estado muy cerca de sus clientes (...) mientras que arrastra a un montón de afectados por una hipoteca creciente variable que firmamos en 2006".

Marta lamenta que "no dediquen ni una mínima parte de esos beneficios a cancelar esos contratos nulos" puesto que "el Banco de España ya les dijo en su momento que no era algo transparente". Critica que las entidades "no analizaron ningún tipo de solvencia ni hicieron nada" en cuanto a sus clientes.