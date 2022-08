El Gran Wyoming siempre ha sido crítico con la OTAN, tal y como expresaba hace unas semanas en laSexta Noche, donde lanzaba una clara pregunta a la Alianza: "¿Dónde estaba la OTAN cuando la invasión de Irak?".

El presentador de El Intermedio asimismo se pronunciaba sobre el compromiso anunciado por Pedro Sánchez para elevar el gasto militar: "Yo estoy a favor de que se mejore la sanidad, la educación y todas estas cosas. Todo esto va en detrimento de", advertía entonces.

"Va en detrimento de otras cosas que a mí me parecen más interesantes", insistía Wyoming. "Yo personalmente no me siento amenazado", agregaba. Puedes recordar su opinión sobre este tema en el vídeo.

(*) Este es uno de los mejores momentos de esta temporada de laSexta Noche, que se ha vuelto a emitir el sábado 13 de agosto.