La advertencia de Edgar, trabajador de una inmobiliaria: "Si esto sigue así, en un año o dos empezaremos a hablar de alquiler por camas"

Este hombre narra a su vez en laSexta Xplica que este tipo de alquiler podría ser "la siguiente solución a un mercado que está roto y que no se va a solucionar".

La crisis de la vivienda y el decreto del Gobierno que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba este viernes son algunos de los temas que más preocupan a día de hoy en España, tal y como se ha analizado en el plató de laSexta Xplica.

Durante el programa, el trabajador de una inmobiliaria ha sido claro confesando que "si esto sigue así, en un año o dos empezaremos a hablar de alquiler por camas", haciendo referencia al alto nivel de vida que enfrentan los ciudadanos

Edgar, que trabaja en la Inmobiliaria Boende, expone que "las nuevas medidas desincentivan mucho más a los inversores": "Además, todas las personas que tienen alquiler tradicional y no quieren vender, harán un alquiler por temporada y por habitaciones y de esta manera, quitarán muchas viviendas del mercado.

"Si esto sigue así, en un año o dos dejaremos de hablar de alquiler por habitaciones y empezaremos a hablar de alquiler por camas", añade este hombre. Asimismo, narra que esta podría ser "la siguiente solución a un mercado que está roto y que no se va a solucionar".

De la misma manera, José Yélamo responde a las palabras de Edgar confesando que no le sorprendería que el alquiler comenzara a ser por camas: "Por la dinámica en la que vamos, estoy convencido de que eso está pasando ya".

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