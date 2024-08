Daniel Sancho conocerá la sentencia de su caso el próximo jueves, cuando se sabrá si es condenado a pena de muerte tras el crimen de Edwin Arrieta. En laSexta Xplica, el abogado Jorge Piedrafita señala un aspecto clave que se ha dado durante el juicio celebrado en Tailandia.

"Cuando el juez quita a 13 testigos de 20, es que algo tiene claro", opina Piedrafita, que defiende que los jueces son, ante todo, "personas". "No puedes hablar de una disociación cuando eres una persona activa, engreída, que muestras cómo lo has hecho... No puedes decir que fue un accidente cuando has controlado la situación perfectamente", añade.

Es más, considera que quizás Daniel Sancho llegó a pensar que "por ser hijo de quien es" o por considerar a Tailandia "como un país del tercer mundo" no le iba a "pasar nada". "Creo que ahí se equivocó. Desde luego nunca hay que matar a alguien, pero no eligió el mejor sitio para hacerlo y lo hizo de la peor forma posible", sentencia.