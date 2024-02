José Luis Ábalos, exministro de Transportes y diputado del PSOE, se ha preguntado en laSexta Xplica que "por qué" tiene que dejar su acta como diputado tras el 'caso Koldo'. "En esta causa, no estoy como imputado ni investigado y, seguramente, si hubiera algún indicio, ahí estaría", ha destacado, tras lo que ha criticado el que "suene más el nombre de Ábalos que el de los responsables".

"A partir de ahí, uno se tiene que plantear la respuesta a por qué dejar el acta, y no puede quedar en el ámbito personal, sino que tiene que ser de compromiso con la democracia", ha manifestado el exministro, quien ha defendido que "no puede ser un elemento aislado el librarse de alguien sin que eso suponga una acción por parte de los demás". Así, ha expresado que le llama "profundamente la atención la hipocresía de quienes están presionando, que llevan a sus espaldas hechos peores que este".

Ábalos se ha reafirmado en su decisión de no dimitir porque no hay ninguna acusación formal hacia su persona y, de hecho, afirma que el fiscal confirmó que "los procesos de contratación fueron correctos".

Además, resaltó que en el caso de que hubiera seguido siendo ministro, ahí sí hubiera dimitido y justificó esta contradicción: "Ministro y diputado no es la misma responsabilidad. Ahora se me está planteando que me quede inhabilitado políticamente por confiar en personas que me decepcionaron y que incluso me inhabilita de por vida porque quedo estigmatizado".

Pese a su intención mantenerse en su cargo, Ábalos abrió la posibilidad a renunciar a su escaño si tiene "que hacer una actuación positiva para ejemplaridad la vida pública". Una acción que ni Pedro Sánchez ni nadie dentro del PSOE le ha pedido que haga por el momento.

"Soy diputado, no ministro, ni alcalde. En el ejercicio de mis funciones de diputado no se ha producido nada que se pueda reprochar. No se me pide que dimita, sino que se trata de expulsarme de la vida pública", concluyó.