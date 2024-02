José Luis Ábalos, diputado del PSOE, se sienta en laSexta Xplica a hablar del 'caso Koldo', que involucra al que fuera persona de su máxima confianza Koldo García. "¿Usted se las ha llevado?", le pregunta José Yélamo, a lo que el exministro no duda en responder que "en absoluto".

"Lo que no he hecho es lucrarme. Yo no me he comprado un piso en Chamberí, que vale más de un millón, tengo el mismo piso en Valencia desde 1987", se defiende Ábalos, que sostiene que en Madrid vive de alquiler. Lo que le lleva a decir: "Llevo toda la vida en política, otros llevan menos que yo y tienen un gran patrimonio. Si hubiera comprado un piso en Chamberí, ¿no hubiera levantado suspicacias? ¿Cómo me estarían tratando? ¿Entonces por qué ese trato tan distinto?".

E insiste: "No me he lucrado en absoluto, siempre he dado la cara por un proyecto y he sido engañado y decepcionado, ¿tengo que pagar el tributo final mientras veo cómo otros se ríen y hablan de la lucha contra la corrupción teniéndola en casa?". A lo que añade: "El otro día se constituyó una comisión en el PP con el tema de este caso en una sede pagada en B que el señor Casado quería cerrar. Casado denunció un comportamiento ético y lo terminaron expulsando", sostiene Ábalos.

Por lo que defiende su inocencia y asegura: "Está demostrado e incluso investigado que no me he lucrado".