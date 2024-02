José Luis Ábalos, exministro y diputado del PSOE, ha acudido a laSexta Xplica para responder a todas las acusaciones sobre el 'caso Koldo'. Y pese a descartar una dimisión de su cargo por iniciativa propia, está abierto a esa opción si así se lo solicitasen los altos cargos del partido.

Esto viene en respuesta a las palabras este sábado de Pedro Sánchez, que aseguró que perseguirán cualquier caso de corrupción: "La lucha contra la corrupción ha de ser implacable. Venga de donde venga y caiga quién caiga".

A la respuesta de las palabras del líder del partido, Ábalos se reafirma en que no tiene motivos para dimitir: "No estoy implicado. La lucha contra la corrupción exige ecuanimidad, proporcionalidad y objetividad. La ley castiga y también protege, debemos hacerlo en atención a esos parámetros. En el ámbito de la ética, no puede ser segmentada donde alguien vaya impartiendo doctrina y vaya diciendo a los demás lo que tienen que hacer que no se lo autoaplican".

Sin embargo, si abrió la posibilidad de dimitir ante la petición de Sánchez: "Si tengo que hacer una actuación positiva para ejemplarizar la vida pública, estoy dispuesto. Pido que los demás den ese paso".

Eso sí, ha negado haber hablado con Sánchez o que alguien dentro del partido le haya pedido dejar su escaño, algo que se reafirma que está dispuesta a debatir: "Estoy abierto a hablarlo en el marco de un objetivo, propósito y estrategia para ejemplar la vida pública"

"Soy una pieza insignificante. Yo no soy nada ahora mismo, no soy nada ahora mismo, soy un mero diputado. Están apelando a otros responsables. Hay que tener demasiada paciencia para aguantarlo", añadió Ábalos.

Por último, recalcó que las acusaciones que se están vertiendo sobre él por el 'caso Koldo' nada tienen que ver con el cargo que ocupa actualmente: "Se me está planteando una dimisión de un cargo que nada tiene que ver con lo que se me está acusando".