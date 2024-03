Diego Nistor, creador de contenido, publicó un vídeo en sus redes sociales en el que mostraba su indignación ante los precios de los alquileres en Madrid, una situación agravada, según denunció, si eres una persona joven: "Si eres joven, no busques piso en Madrid, porque no te va a alquilar nadie". "No sabía que estaban tan disparados los precios. Yo ya sabía que la cosa estaba cara, porque yo soy de Ibiza, pero aquí, por 20 metros cuadrados, que no llega a ser un pasillo y que ni cabes en la ducha, te están clavando 1.500 euros", denunció.

En este sentido, Nistor añadió que "luego, un piso en condiciones, si eres joven, aunque trabajes y tengas un buen sueldo, no te lo dan por ser joven". "Me toca los huevos", expresó el creador de contenido, quien contó en laSexta Xplica que él "necesitaba estar cerca del centro", y que fue a Madrid con su madre, porque si no tenía "un aval, ni de coña" le alquilaban un piso, pese a tener "un sueldo bueno", tras lo que argumentó que "los que alquilan tienen que tener la seguridad de que les vas a pagar".

Sin embargo, Nistor denunció que "al empezar a ver pisos", vio uno por 1.200 o 1.300 euros en el que "ni cabía en la mampara de la ducha". "Al final, me tuve que buscar algo más alejado del centro. Al ser joven, no confían en mí para pagar, y me pidieron hasta los análisis de sangre para entrar a vivir en la vivienda", relató.