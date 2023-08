El economista Julen Bollain ha destacado en laSexta Xplica que "el 40% de los camareros en España cobran menos de 1.200 euros al mes", una precaria realidad que golpea de lleno a los jóvenes.

"Se hablaba también de la buena intención del empresario, pero el sueldo más frecuente en España, según los datos del INE, es de 1.320 euros brutos al mes, el segundo sueldo más frecuente es de 1.140 euros al mes. Luego dicen que los jóvenes no ahorran y que las personas tienen que emprender, pero con 1.000 euros al mes, con 900, no puedes ahorrar, no te da ni para vivir dignamente y menos cuando tienes que dedicar el 70% al alquiler", ha lamentado.

Haciendo una comparativa internacional, Bollain subraya que "en Países Bajos se pagan 38 euros la hora por trabajador; en Francia, 37 y en Italia, 29". "En España, detrás de Portugal y los países del este es donde menos se paga de toda Europa, solo 22 euros. Hace falta voluntad real para cambiar esto", ha defendido.

Muy crítico, el economista ha concluido su intervención con un mensaje tajante: "A nuestros padres y abuelos les dijeron que si trabajaban y estudiaban iban a tener un empleo y lo tuvieron. Nuestra generación no lo tiene. Hay una nueva generación que no tiene expectativas, que sabe que, sabe que haga, lo que haga su futuro va a ser una mierda".