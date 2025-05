El teólogo Juan José Tamayo, tras sufrir la 'Inquisición' de Juan Pablo II y Ratzinger: "Es un recuerdo amargo por la deriva represiva"

Juan José Tamayo, doctor en Teología, sabe perfectamente lo que significa toparse con las ideas conservadoras de Juan Pablo II. Tras publicar unos artículos críticos de la canonización de Escrivá de Balaguer que "dolieron mucho al Opus", explica que estos llegaron al Vaticano y el, por aquel entonces, cardenal Ratzinger "pide que se haga una investigación sobre mi persona".

Tamayo es condenado por otro de sus libros. Explica que recibió la llamada del presidente de la Comisión para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española, que se ofreció a ir a su casa a hablar con él de un documento que había llegado del Vaticano: "Yo le dije 'no no, en mi casa no, el documento viene de la Inquisición, pues tiene que hacerse en su sede", recuerda Juan José, que asegura que este recuerdo es "amargo" no por la condena, sino "por la deriva represiva de libertad de expresión, pensamiento e investigación".

Tamayo era y es uno de los principales referentes en Europa de la Teología de la Liberación, un movimiento que "intentaba propiciar una Iglesia pobre y para los pobres" demasiado moderno para Juan Pablo II. "Él va a ver marxismo en todas las corrientes cristianas que estuvieran en la línea del Concilio Vaticano II y en la línea de un cristianismo liberador", afirma.

Esa religión contestataria tuvo su imagen más icónica en Nicaragua, con la revolución sandinista, donde el Gobierno de izquierdas incluye sacerdotes como Ernesto Cardenal, al que Juan Pablo II llegó a reprobar públicamente.

Hoy, Tamayo sigue divulgando desde una asociación que lleva el nombre de un papa mucho más progresista: Juan XXIII, del que muchos dicen que el papa Francisco siguió su legado al denunciar el capitalismo más salvaje.