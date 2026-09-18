Ian Gibson sobre Ramón Ruiz Alonso, implicado en la detención de Lorca: "Lo odia y, a mi juicio, lo envidia como escritor"

El exdiputado por Granada de la CEDA redactó una denuncia en la que señalaba que Lorca era desde espía a homosexual, cualquier cosa que permitiera que se detuviera al poeta.

Granada fue ocupada por los golpistas y la familia García Lorca estaba señalada. Así, Federico decidió buscar refugio en la casa de Luis Rosales, falangista y también poeta. El escritor pensó que ahí estaría seguro. Allí permaneció durante una semana.

A pesar de ello, la presencia aquí del poeta despierta alguna reticencia. El periodista Víctor Fernández cuenta que no toda la familia Rosales veía con buenos ojos a ese invitado. "Dos de los hermanos de Luis Rosales, los días que Lorca está allí, no se presentan para no coincidir con él".

Todo se precipitó el 15 de agosto de 1936, cuando Ramón Ruiz Alonso se entera de que Lorca está en casa de los Rosales. "Hay una denuncia en toda regla, dirigida por Ramón Ruiz Alonso, que fue el exdiputado por Granada de la CEDA", explica Ian Gibson.

Fernández señala que Ruiz Alonso fue a las oficinas del diario 'Ideal' y redactó una denuncia contra el poeta. En la misma pone "todo tipo de cargos: desde que es un espía de Moscú, que es homosexual, que ha sido secretario de Fernando de los Ríos... Todo lo que pueda servir para justificar la detención", expone el periodista. Para Ruiz Alonso esta era su oportunidad de saltar a la fama.

Un día después, a las cinco de la tarde, fueron a buscar al poeta. Un grupo de hombres armados rodeó la casa, incluso apostaron vigías en los tejados. Tomaron militarme la zona. Fernández cuenta que la madre de los Rosales se resistió a entregar al poeta, hasta que apareció Miguel, uno de sus hijos.

Miguel Rosales preguntó, incluso, por qué se llevaban al poeta y Ruiz Alonso respondió que Lorca había hecho más daño con la pluma que otros con la pistola. "Odia a Lorca y, a mi juicio, envidia a Lorca como escritor, porque él también tenía ínfulas de ser escritor... y él es el peor enemigo que tiene Federico allí", indica Gibson.

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