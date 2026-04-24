El aluminio, el gran afectado tras la guerra en Irán: "Se han cargado instalaciones de gas y de almacenaje"

Las bombas lanzadas por EEUU e Israel no solo han afectado a refinerías de gas e infraestructuras petrolíferas. Estos bombardeos ponen en peligro otras industrias de la zona como la construcción: por ejemplo, el helio que se usa para hacer semiconductores o el aluminio.

Las consecuencias de la guerra en Irán, tras los ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, se notan en diferentes ámbitos de todo el mundo y es que las bombas no solo han afectado a refinerías de gas e infraestructuras petrolíferas.

Estos bombardeos ponen en peligro otras industrias de la zona como la construcción. Por ejemplo, el helio que se usa para hacer semiconductores o el aluminio.

Por su parte, Víctor Burguete, investigador senior de CIDOB, asegura que Irán "es una región muy rica en energía" además de ser "también muy buena haciendo la siguiente etapa de valor que es el sector químico o el sector metalúrgico": "Esos bienes también se envían a Europa y esto es lo que hace que nos golpee a nivel de las cadenas de suministro y de los insumos en algunas industrias".

El Golfo Pérsico produce aproximadamente el 10% del aluminio mundial en plantas de Emiratos Árabes o de Bahrein, entre otros. José Antonio Zan, presidente del comité de empresa de Alcoa en San Cibrao (Lugo), explica que "el aluminio es electrointensivo, necesita mucha electricidad para poder hacerse".

"Lo que se han cargado sobre todo son las instalaciones de gas y de almacenaje de gas de estos grandes países. ¿Qué se ve repercutido por el gas? Las plantas de alúmina. Como estemos así unas semanas más y no haya gas las plantas de alúmina van a sufrir muchísimo. Con lo cual, una planta de alúmina que tenemos ahora mismo con problemas es indispensable para este país y para Europa", asegura.

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