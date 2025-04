El proveedor de huevos de Casa Lucio avisa sobre los aranceles de Trump: "Está devastando la economía con esas ideas tan raras"

Para comprobar lo interconectadas que están las cadenas de producción en el mundo, laSexta Columna visita una granja donde reina un producto muy codiciado últimamente en Estados Unidos: los huevos, un producto donde los grandes fondos ya están invirtiendo.

César Redondo, gerente de Granjas Redondo, explica que ante una entrada de compradores estadounidenses "pagando muy caro y al contado" a las grandes granjas que trabajan con las grandes superficies podría llegar a verse "desabastecimiento".

Por ello, César apunta que Europa quiere prohibir la venta de huevos a Estados Unidos, "y más en el plan que están de arancelistas".

César es el hombre con los huevos más famosos de España. Su granja, que lleva produciendo huevos más de 75 años, es la proveedora del restaurante Casa Lucio. El programa visita a sus gallinas con protección, porque como explica César, "están confinadas por el problema de la gripe aviar".

Una epidemia a nivel mundial que ha afectado mucho a Estados Unidos y que ha llevado a Trump a intentar comprar huevos a países como Dinamarca, a la que pretende arrebatarle Groenlandia, que se han negado a venderle.

Por ello, César asegura que no paran de pedirle sus huevos desde el extranjero y aunque él no los vende a Estados Unidos, teme que los aranceles de Trump también le afecten negativamente, porque la producción de sus huevos podría ser más cara. "Está devastando la economía por las ideas tan raras que tiene. No se si le saldrá bien o mal, pero de momento fatal", afirma.

