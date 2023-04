Para contrarrestar la repercusión internacional por la detención y tortura de Julián Grimau, el Ministerio de Información y Turismo franquista, dirigido por Manuel Fraga, propagó dosieres como el llamado '¿Crimen o castigo?'. En ellos se acusaba a Grimau de haber dirigido en la Guerra Civil una checa en Barcelona y se recogían testimonios que le atribuían brutales agresiones.

"Aparece toda una orgía de terror, violaciones, de maltrato a hombres y mujeres detenidos por ser miembros de la quinta columna, que luego no aparecen en la causa general y tampoco aparecen en el juicio testigos que corroboren lo que ese artículo dice", explica el historiador Fernando Hernández Sánchez. En el vídeo sobre estas líneas, laSexta Columna lleva este informe a Gabriel Elorriaga, que en 1962 tenía 33 años y era la mano derecha de Fraga. Por primera vez, un alto cargo de la dictadura franquista contesta preguntas sobre Julián Grimau.

"No me atrevo a decir sin son falsas o no, pero no lo creo", afirma Elorriaga sobre el contenido del dossier que, apunta, "se movilizó para tratar de justificar de alguna manera lo que estaba pasando con esta persona". "Chico, yo creo que fue un asunto muy desgraciado y, por otro lado, lo más desgraciado es que este hombre se hubiese metido en la boca del lobo", sentencia.