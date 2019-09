Yusty Bastarreche tiene un papel fundamental en la exhumación de Francisco Franco. Es el juez que mantiene bloqueada la licencia de obra para llevar a cabo la operación a la que el Tribunal Supremo ha dado vía libre.

Pero la sentencia del Supremo que avala el traslado de los restos de Franco le ha dejado sin palabras. Y sin ganas de hablar. Bastarreche evita la cámara de laSexta Columna e insiste en que no quiere comentar la decisión del tribunal. Un equipo del programa le localizó este mismo jueves en uno de sus lugares de trabajo justo tres días después de la sentencia del Supremo favorable a la exhumación. El vídeo que acompaña a estas líneas es parte del programa 'Unboxing Franco: por qué hay que sacarlo' que laSexta Columna emite este viernes.

'No. Que no. Que no. No quiero hablar. No debo hablar de lo que dicen mis jefes. Me vienen ustedes a sorprender y no...'

"No. Que no. Que no. No quiero hablar. No debo hablar de lo que dicen mis jefes. Me vienen ustedes a sorprender y no... ¿está usted grabando? Yo no quiero salir. Simplemente no puedo hablar", es lo único que se presta a decir Yusty Bastarreche, que mantiene en todo momento una actitud esquiva con la cámara como parte de su estrategia del silencio en torno a la sentencia del Supremo.

"Bueno... Voy a tener que ponerme en otro plan. Salir corriendo", apunta Bastarreche antes de abandonar la escena en su coche sin valorar siquiera un caso -el de la exhumación de Franco- sobre el que él tiene la última palabra.

El magistrado ya paralizó la exhumación del dictador meses atrás al bloquear la licencia urbanística necesaria para llevar a cabo el traslado de los restos de Franco, que pasarán de la cripta del Valle de los Caídos al cementerio público de Mingorrubio, en El Pardo, Madrid.

Yusty Bastarreche consideró un riesgo para la vida de los operarios técnicos el levantamiento de la lápida que cubre los restos del dictador, una losa de granito de unos 1.500 kilos. En el vídeo que aparece a continuación les mostramos al detalle cómo es la tumba de Franco en el Valle de los Caídos: