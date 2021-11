En los años 90 en España, para la Iglesia la solución era la abstinencia. Rouco Varela denunciaba la "cultura del sexo amoral, indiscriminado y precoz".

"A los adolescentes que empezaban a tener relaciones sexuales no les podías decir que la abstinencia era la solución porque iban a seguir teniendo relaciones. Yo entonces les preguntaba por qué les molestaba tanto la campaña del 'Pónselo, pónselo' y llegué a la conclusión de que el 'pónselo' les ofendía más. Querían a las mujeres siempre en una posición pariva y eran ellas las que se tenían que atrever a decir que no tenían relaciones sexuales si no era con preservativo", explica Matilde Fernández, ministra de Asuntos Sociales con Felipe González.

La Confederación Católica de Padres de Alumnos denunció la campaña y consiguió que el anuncio se retirara. No obstante, el objetivo se cumplió.

"Hubo un juez que dijo que había que suspender la campaña, pero ya habían pasado dos o tres años y, por lo tanto, la campaña ya no estaba. Terminada la campaña, el resultado era que más del 85% de la sociedad española la conocía y más del 60% consideraba que había sido una buena campaña", añade Fernández.