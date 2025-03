Juan Clavero y las represalias por su lucha ecologista: "Me mandaron vigilancia porque había riesgo de que me quemaran la casa"

El camino que Juan Clavero recorre ahora a diario es tranquilo, aunque incluso en democracia el recorrido ha estado lleno de esfuerzo. Sus décadas de lucha ecologista están repletas de grandes represalias. En el vídeo sobre estas líneas recuerda cuando unos matones le prendieron fuego a su coche en la puerta de su casa: "Te lo piensas dos veces, que estos vienen de noche a mi casa y lo mismo le prenden fuego", afirma.

En todos estos años intentando evitar que la especulación dañe lo público en Andalucía sus luchas le han valido incluso un montaje con 47 gramos de cocaína, aunque antes ha habido señalamientos y amenazas constantes.

En este sentido, Juan explica a laSexta Columna que un grupo de propietarios de viviendas ilegales construidas en un terreno destinado a parque público llenaron el puerto de carteles amenazando a ecologistas, entre los que aparecía su casa.

Recuerda que, tras un aviso, consiguieron pillar "in fraganti" a los autores, que resultaron ser dos policías: "Me tuvieron que mandar vigilancia policial a mi casa porque efectivamente había riesgo de que me quemaran la casa", afirma. Sin embargo, señala que sus protestas llegaron a buen puerto, pues las casas tienen orden de derribo y se paró la urbanización.