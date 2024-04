La industria armamentística norteamericana, que según María José Pérez del Pozo "está haciendo su agosto" con el contexto internacional actual, ha encontrado un 'comercial de lujo' en un empresario siempre en campaña: Donald Trump, que afirma que si gana las elecciones, hay ciertos países europeos a los que no protegería, entre ellos España, porque no cumplimos con el presupuesto comprometido en Defensa para la OTAN.

"Si viene una administración Trump tendremos que ser más capaces de valernos por nosotros mismos", comenta Josep Borrell en el vídeo sobre estas líneas. El máximo responsable de la diplomacia europea señala que "hay razones adicionales para pensar que la garantía de seguridad no podemos delegarla siempre y en cualquier circunstancia a esa gran potencia militar" y añade rotundo que "ninguna gran potencia se ha suicidado nunca para defender a sus aliados".

En este sentido, Borrell asegura que "nadie habla ahora de un ejército europeo", si bien señala que "sí que tenemos que hacer que nuestros ejércitos sean más interoperables, que no tengamos duplicaciones inútiles de tener demasiado de una misma arma, y no tener nada de otra que es absolutamente imprescindible". "No podemos vivir pensando que los Estados Unidos van a garantizar siempre nuestra seguridad", sentencia.