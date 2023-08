Luis Jordana de Pozas lo tiene claro. Lola Flores fue usada de ejemplo para el resto de los españoles en su juicio por fraude fiscal a Hacienda. Es más, recuerda perfectamente cómo el fisco le entregó toda la documentación recopilada sobre la cantante, aunque reconoce que en un primer momento no se dio cuenta de quién se trataba. "Me llegó un paquete muy grande atado con una soga de esparto como todos los demás y en la cubierta ponía 'delito fiscal, Dolores Flores Ruiz'. Así llegó y yo no sabía quién era y lo supe cuando empecé a estudiar el asunto", confiesa en declaraciones a un programa de la Sexta Columna de 2019 que se ha vuelto a emitir este viernes.

El fiscal explica que Hacienda siguió el rastro de la popularidad de la cantante para recopilar la cantidad estafada. "Muchos datos los sacó de revistas del corazón, que daba la noticia de que la mujer había actuado en alguna población y acudía para pedirle al que le había pagado la factura", relata. De esta forma se fueron reconstruyendo los ingresos de Lola Flores. Los investigadores cifraron el fraude en 53 millones de pesetas.

Fue entonces cuando la cantante utilizó el marketing para recurrir a los suyos: sus seguidores. "Si una peseta diera cada español, quizás saldría de la deuda y después me iría al estadio con todos los que han dado esa peseta, o esas 100 pesetas, para tomarme una copa con ellos y llorar de alegría", pronunció antes las cámaras.

