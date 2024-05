"Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir"

David Fernández, tajante sobre las históricas disculpas del emérito tras su cacería en Botsuana: "Esas palabras eran mentira"

"Quería seguir viviendo su vida B y su caja B", afirma el periodista David Fernández en este vídeo de laSexta Columna, donde junto a la periodista Mábel Galaz recuerdan cómo se vivió el escándalo de la cacería del rey Juan Carlos en Botsuana.