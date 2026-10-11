Cooperativas privadas y constructoras sin ánimo de lucro: los casos de éxito europeos que dan respuesta a la crisis de la vivienda

laSexta Columna analiza con Javier Gil, investigador del CSIC, dos modelos que se están aplicando con éxito en Austria y Dinamarca frente a la crisis de la vivienda, y su posible encaje en nuestro país.

En Kitzbühel, un pueblecito escondido en los Alpes austríacos, laSexta Columna localiza un modelo de construcción de vivienda sin avaricia.

Allí los precios estaban disparados, hasta que en 2018 se les ocurrió una iniciativa pionera: alquileres indefinidos a cinco euros el metro cuadrado de viviendas financiadas por las autoridades y construidas por una empresa sin ánimo de lucro.

"Hay otros modelos en Europa que tienen éxito porque lo que organiza el mercado inmobiliario no es maximizar los beneficios, como es el caso español, sino por el contrario, que la vivienda sea un derecho, que se proteja la función social y residencial de la vivienda", apunta Javier Gil, investigador del CSIC.

El modelo de cooperativa danés

En Dinamarca, donde ya se aprobaron restrictivas leyes contra el fondo buitre Blackstone en 2020, son muy habituales las cooperativas privadas de viviendas en las que los inquilinos compran sus hogares, ayudados por los ayuntamientos, a cambio de no poder especular con ellos.

"¿Qué sucede en España? Que esos proyectos nunca van a poder emerger, nunca se van a desarrollar, ¿por qué? Porque el Estado no les ayuda", apunta Gil.

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