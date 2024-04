Diciembre de 1974. Meses después de triunfar la Revolución de los Claveles, en la Plaza de España de Madrid, la cúpula militar portuguesa y militares democráticos españoles se jugaban el tipo esquivando la vigilancia franquista por intentar copiar la revolución vecina.

Xosé Fortes, uno de aquellos militares españoles, organizó aquella reunión bajo un código secreto para asegurarse de no ser delatados: "Llevando una revista de 'Cambio 16' bajo el brazo, pero para confirmar que no somos tal cortó un billete de 20 escudos por la mitad, él se quedó con la mitad y me mandó la otra mitad a mí", recuerda en el vídeo sobre estas líneas.

Fortes y José Ignacio Domínguez eran militares en la dictadura de Franco, pero en realidad llevaban años conspirando en la clandestinidad. "Estaba enviando panfletos a distintos oficiales contra la dictadura, pero no conocía a un militar demócrata en todo el ejército. Y a raíz del 25 de abril nos coordinamos", explica Domínguez a laSexta Columna.