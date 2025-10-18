Casares culpa a los discursos de odio del ataque con explosivos a la sede del PSOE en Santander: "Podíamos haber tenido una desgracia"

Pedro Casares, secretario general del PSOE de Cantabria, recuerda en este vídeo el ataque con explosivos caseros a la sede de Santander, en su opinión debido a la escalada de los discursos de odio.

En la extrema derecha española lleva tiempo instalado un discurso cada vez más agresivo, que según Anna López, doctora en Ciencia Política, "en los parlamentos políticos se normaliza, se legitima y se ampara".

En este ambiente demasiado encendido, los ataques han llegado a las sedes de los partidos políticos, como la del PSOE de Santander, donde en medio de un acto de memoria histórica, un individuo encapuchado arrojó dos artefactos explosivos caseros en una sede abarrotada por más de 50 personas.

El Partido Socialista ha denunciado ante el Senado más de 240 ataques a sus sedes en lo que llevamos de legislatura. La de Cantabria ha sido una de ellas.

Pedro Casares, secretario general del PSOE de Cantabria, señala en el vídeo sobre estas líneas que en las botellas con el explosivo se podía leer "PSOE igual a Satanás", un ataque que en su opinión es fruto de la escalada del discurso de odio.

Casares también destaca que, tras el ataque, recibió la solidaridad de muchas fuerzas políticas de Cantabria. De todas menos Vox: "Nunca recibimos una llamada, un mensaje, ni tampoco pusieron nada en sus redes sociales", apunta. Todo ello, a pesar de que "podíamos haber tenido una desgracia".

