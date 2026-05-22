Miguel Ángel Campos, sobre Julio Martínez: "No hay que descartar que sea un sinvergüenza y venda una influencia que no tiene"

El empresario alicantino es, además, amigo personal de José Luis Rodríguez Zapatero. El expresidente socialista no ha dudado, además, en defenderlo públicamente. Ahora, su futuro judicial depende de él.

Un de los empresarios clave en esta trama es Julio Martínez, empresario inmobiliario y amigo de José Luis Rodríguez Zapatero. Miguel Ángel Campos, periodista de Tribunales en 'Cadena SER', cuenta que este empresario de Elda era "amigo íntimo de Zaplana". “Parece ser que a través de Telefónica y de esa conexión llega finalmente a Zapatero, se conocen, se hacen amigos”, añade.

"Tenía una afición común con Zapatero: el running", añade Irene Dorta, periodista de Tribunales en 'El País', "ellos salían a correr muchas mañanas cuando Julio estaba en Madrid". Martínez tiene muchas empresas, por eso, a priori, no le hacía falta tener ningún tipo de negocio con el expresidente, señala la periodista.

Zapatero, como recuerda Alfonso Pérez Medina, responsable de Tribunales en laSexta, llegó a defender públicamente al empresario. "Ahora es la persona de la que puede depender el futuro judicial de José Luis Rodríguez Zapatero", añade el periodista de laSexta.

Martínez fue detenido por un presunto delito de blanqueo de capitales. En su domicilio encontraron 300.000 euros en metálico. En Miami, medio millón de euros en fondos bancarios. Pero, solo tres días antes de su detención, se grabaron unas imágenes en las que se podía ver al expresidente junto al empresario.

"La clave de esta investigación es la medida en que el ex presidente del Gobierno pueda separarse de Julio Martínez y de su empresa, análisis relevante", indica Pérez Medina, "y, sobre todo, si es capaz de explicar esos pagos que recibía él y que recibían sus hijas, si tienen una justificación real".

Campos afirma que no habría que descartar "que Julio Martínez sea un sinvergüenza y que venda una amistad y una capacidad de influencia de su amigo que, en realidad, no tiene o no practica, pero así consigue la captación de ese cliente". El periodista de 'Cadena Ser' hace esta afirmación ya que no se ve ningún mensaje directo de Zapatero estableciendo esa presión para con la aerolínea.

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