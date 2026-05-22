Alfonso Pérez Medina, sobre las visitas de Zapatero a Venezuela: "Se habla de oro y de negocios con petróleo"

El expresidente socialista siempre ha defendido que sus visitas a este país tenían un objetivo muy concreto: la paz, la concordia y el reencuentro". A pesar de ello, estos frecuentes viajes generaron numerosos rumores.

Desde 2012, las visitas del ya expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a Venezuela se volvieron habituales. Él alegaba que el objeto de estos viajes era "la paz, la concordia y el reencuentro". Sus visitas no fueron siempre bien recibidas por la oposición al régimen de Nicolás Maduro, descontentos con las observaciones de Zapatero.

Estas visitas también dieron lugar a rumores que señalaban que podía llevar a cabo, supuestamente, otras actividades. Por ejemplo, negocios ilegales de oro y petróleo, como ha afirmado Ester Muñoz, portavoz del Partido Popular.

Según el expresidente, todas esas acusaciones eran falsas. Pero, el auto judicial señala que hubo "intervención directa de José Luis Rodríguez Zapatero en operaciones relativas a un tipo de petróleo, oro, compraventa de acciones o divisas".

"Se habla efectivamente de oro, se habla de negocios con petróleo, se dice que Zapatero era la persona adecuada para acudir a ella y que pudiera desbloquear la venta de petróleo por parte de Venezuela por sus buenas relaciones con la dama, con Delcy Rodríguez", cuenta Alfonso Pérez Medina, responsable de Tribunales en laSexta.

El periodista expone que todo eso deberá fundamentarse a lo largo de la investigación, pero, por otro lado, "sí que es cierto que hay empresas que querían cosas muy concretas en España y en Venezuela y que para conseguirlas acudían a José Luis Rodríguez Zapatero y realizaban pagos a esa empresa, Análisis Relevante".

Esa empresa, a su vez, pagaba al expresidente socialista por supuestos informes de consultoría que, para el juez, son "una mera tapadera para justificar, pues esa labor que se tendrá que determinar si es un lobby legal o directamente es un tráfico de influencias", expone Pérez Medina.

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