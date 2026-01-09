Así es la cárcel de lujo de Mohamed Bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudí

Donald Trump o Vladímir Putin no han dudado en acercarse a este monarca que destaca por, entre otras cosas, su mano dura con los disidentes y con aquellos que considera enemigos.

Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas estadounidenses, ha quedado claro que el objetivo de Donald Trump no es derrocar la dictadura chavista sino poder tener el control del petróleo de este país.

Y este interés no es reciente. El presidente estadounidense no ha dudado en reunirse con Mohamed Bin Salman príncipe heredero de Arabia Saudí. Este monarca posee una cualidad que llama la atención del presidente estadounidense: tiene mucho petróleo. El asesor político Giuliano Da Empoli ha tenido muy cerca al dictador.

Da Empoli cuenta que Bin Salman no duda en a la hora de conseguir sus objetivos. Como expone, ha convertido el Ritz- Carton de Riad en la cárcel más lujosa del mundo. Invitó a la gente a una recepción para, después, alojarlos en dicho hotel. "Luego los interrogan y los mantienen prisioneros hasta que aceptan devolver mucho dinero", expone. Sus disidentes son asesinados. La CIA señalaba que el dictador estuvo involucrado, por ejemplo, en la muerte del periodista Yamal Jashogyi. Pero, a pesar de ello, Trump le defiende.

Daniel Iriarte indica que "para algunos de estos líderes, la brutalidad, como fue el asesinato del periodista disidente Saudi Kassogui en el consulado Saudi en Estambul, es un activo". "Es una manera de decir 'yo sí soy un hombre fuerte'", añade el periodista. Estos, como señala, lo hacen de manera abierta, algo que parece proyectar una imagen de fuerza frente a sus seguidores.

El periodista añade que algo que tienen en común muchos de estos líderes es "una personalidad de carácter psicopático". "Uno de los elementos de la psicopatía es la falta de temor a una represalia, un castigo a las consecuencias y en muchos casos también la impulsividad", concluye.

