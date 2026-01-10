Mario Saavedra: "Trump se ha inventado la etiqueta de narcoterrorista para volver a violar la soberanía de un país"

El presidente de Estados Unidos justificaba la detención de Nicolás Maduro afirmando que el presidente venezolano era el líder de una organización narcoterrorista, conocida como los Soles.

Donald Trump ha atacado, al menos, una treintena de embarcaciones en el mar Caribe y en el Pacífico. En estos ataques han fallecido más de cien personas y, según afirman en el gobierno estadounidense, estos buques transportaban droga.

El presidente estadounidense ha usado esa misma premisa para señalar a Nicolás Maduro y justificar su captura. Como expone Mario Saavedra, Trump ha creado un relato de que están luchando contra el narcoterrorismo y que, por tanto, no necesita ir al Congreso para pedir que aprueben sus ataques.

"Vas construyendo una especie de relato en el que, digamos, tenemos que tener un superpoder, que es atacar donde quieras, cuando quieras y detener a quien quieras", afirma el periodista. Además, Trump añadía a su relato que sus ataques iban a favorecer la libertad de los venezolanos, algo que también afirmaba Bush cuando invadió Irak. "¿En qué se parece?", señala Saavedra, "en la construcción de un relato ficticio para hacer lo que quieres en un país".

Bush se inventó que en Irak había armas de destrucción masiva mientras que Trump "se ha inventado la etiqueta de lucha contra el narcotráfico y la etiqueta de narcoterrorista para volver a violar la soberanía de un país, para hacerlo que él desea hacer violando el derecho y la legislación internacional", concluye.

