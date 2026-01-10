Giuliano Da Empoli, sobre las campañas de odio digitales: "Tenemos a mano artillería pesada que es capaz de cambiarlo todo"

El sociólogo señala que protegerse de una campaña de odio "es muy difícil". La política, por ese motivo, "recompensa cada vez más la agresión, porque se desarrolla cada vez más en el entorno digital", indica.

Hoy en día, existen nuevas formas de conflicto que afectan a todos los ciudadanos a pesar de que no sean tan obvias. "Estamos en una situación que no es ni de guerra ni de paz", indica el periodista Daniel Iriarte.

El autor de 'Guerras Cognitivas' afirma que son operaciones híbridas de las llamadas "estrategias de zona gris". "Tú tratas de afectar al adversario, pero sin llegar a un punto en el que esto provoque una respuesta bélica automática por parte del enemigo", explica. A través de estas se busca destruir al enemigo desde dentro y, a ser posible, convertirlo en aliado.

Giuliano Da Empoli señala que podría darse un paralelismo entre lo que sucede en la actualidad y la Italia del siglo XVI, "cuando las pequeñas repúblicas del Renacimiento fueron aniquiladas por una revolución tecnológica que consistió en la invención de la artillería pesada".

Un claro ejemplo de este planteamiento del sociólogo sucedió cuando el imperio Otomano construyó un inmenso cañón conocido como bombarda. Este permitía destruir las murallas de Constantinopla, hasta ese momento inexpugnables.

De Empoli cree que, actualmente, tenemos a mano artillería pesada que es capaz de cambiarlo todo. "Una campaña de odio, una campaña agresiva, es muy poderosa y protegerse de ella es muy difícil", afirma. La política, por ese motivo, "recompensa cada vez más la agresión, porque se desarrolla cada vez más en el entorno digital. Y las reglas del entorno digital están colonizando las esferas normales de la política".

El periodista Daniel Iriarte señala que las operaciones de influencia o desestabilización tradicionales eran muy costosas y tardaban en hacer efecto. Algo que, en la actualidad, ha cambiado. "Ahora mismo una campaña de este tipo te cuesta unos cientos o miles de dólares y tarda apenas unos días en tener un impacto", reflexiona. Y concluye: "Por eso se ha generalizado, por eso lo están utilizando ahora mismo prácticamente todas las autocracias y algunas democracias".

