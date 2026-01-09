Así se logró bloquear la entrada de Suecia a la OTAN: una maniobra de desestabilización que costó 43 euros

La acción de un anti islamista provocó que el gobierno turco vetara la entrada de Suecia en la OTAN. Este decidió quemar un Corán frente a la embajada de este país en Estocolmo.

En enero de 2023, un activista anti islamista danés-sueco, Rasmus Paludan, decidió llevar a cabo una acción frente a la embajada turca de Estocolmo: quemar un Corán. Esto coincidió con el inicio de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, lo que llevó a Suecia y a Finlandia a solicitar su entrada en la OTAN ante el miedo al país liderado por Vladímir Putin.

La acción de Paludan tuvo consecuencias. Y es el presidente turco decidió vetar la entrada de Suecia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. "Turquía, como país musulmán con un gobierno islamista, pues obviamente considera esto inaceptable y bloquea la entrada de Suecia en la OTAN", explica Daniel Iriarte.

Tiempo después se supo que la iniciativa fue organizada por un ultra derechista sueco y, además, antiguo colaborador de la cadena rusa RT "y probablemente colaborador de los servicios e inteligencia rusos".

"Esto es un ejemplo de lo que yo llamo desestabilización low cost", añade el periodista. Y es que tan solo tuvo que abonar 43 euros, el coste de la tasa administrativa por esa manifestación.

