Miguel Ángel Campos afirma que el auto del juez Calama sobre Plus Ultra "es un copia y pega del informe policial"

La sombra de la sospecha sobre Zapatero comenzó en 2021, cuando se produjo el rescate de la aerolínea Plus Ultra. A pesar de ello, no comenzó a investigarse hasta varios años después.

El rescate de Plus Ultra en marzo de 2021 fue una operación muy criticada por la oposición. Esto señalaban, por ejemplo, que era una aerolínea de tan solo cuatro destinos o que su cuota de mercado era inferior al 0,1%. En ese momento algunos llegaron a apuntar al propio José Luis Rodríguez Zapatero.

A pesar de estas sospechas, el rescate no comenzó a investigarse hasta unos años después. Alfonso Pérez Medina, responsable de Tribunales en laSexta, indica que "la investigación comienza con una petición de información de las autoridades de Francia y de Suiza". En ese momento se estaba investigando si se había aprovechado el rescate para blanquear fondos provenientes de delitos cometidos en Venezuela.

"En un primero momento, para nada tiene que ver con Zapatero", señala Miguel Ángel Campos, periodista de Tribunales en 'Cadena SER'. "A medida que transcurre la investigación y van tirando del hilo llegan hasta Julio Martínez”, añade. Martínez es amigo de Zapatero y, tras ser detenido, descargar sus correos y acceder a su teléfono móvil vieron, como indica el periodista, que tenía una conexión con el expresidente socialista.

La Audiencia Nacional asumió la investigación el 3 de marzo de 2026, pero esta fue iniciada por la policía judicial dos años antes. El juez, como indica Campos, "prácticamente no tiene tiempo de formularse una opinión clara y fundamentada, razonada de toda la causa". Esto hizo que el magistrado recogiera el informe de la policía judicial y lo colocara directamente en el auto.

"Es un auto repleto de copia y pega", indica el periodista de 'Cadena Ser', "un copia y pega, literal, en prácticamente todos los pasajes del informe policial". "Se emplea el lenguaje policial, no el lenguaje jurídico, en contra de lo que nos tiene acostumbrados el juez José Luis Calama", afirma.

Campos indica que el juez partió de la premisa de que existió tráfico de influencias. "Para probarlo tiene que existir una autoridad o funcionario público que haya sido influido por Zapatero", explica, "una influencia directa y de presión". El periodista añade que en el auto esa autoridad o funcionario "no está".

Beatriz Parera, adjunta al director en 'El Confidencial', indica que "no hay comunicaciones directas con Zapatero, porque lo que ahora hemos conocido es fruto de la primera fase de la operación". La periodista cree que con el levantamiento del secreto de sumario "eso dejará de ser así" y se tendrá acceso a esas comunicaciones.

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