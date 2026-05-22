Irene Dorta cree que para la derecha Zapatero "es una pieza de caza mayor": "Eso no puede ser usado para echar por tierra esta causa"

El expresidente socialista fue bautizado como Bambi por su supuesta candidez. Durante su mandato, aprobó numerosas medidas sociales y, además, retiró las tropas de Irak o tuvo el primer gobierno paritario.

José Luis Rodríguez Zapatero no proyectaba una imagen de ser una persona preocupada por el dinero. De ahí la sorpresa de muchos ante su imputación en la investigación del Caso Plus Ultra.

El expresidente fue, de hecho, bautizado con el nombre de Bambi por su aparente candidez. Pese a que sus primeros pasos en el ámbito político parecían poco firmes, con su llegada a La Moncloa hizo un anuncio: que iba a retirar las tropas españolas de Irak. A esto se sumó la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo o tener el primer gobierno paritario.

Pero, no todo fueron luces. La crisis económica que asoló nuestro país durante su segundo mandato lo llenó todo de sombras. El PP le disparó con toda la munición que tenían acumulada durante dos legislaturas. Y esas balas todavía resuenan hoy.

Irene Dorta, periodista de Tribunales en 'El País', que a Zapatero se le ha relacionado con muchas investigaciones "por ese interés que tiene la derecha en él, que es una pieza de caza mayor". "Creo que eso no puede ser utilizado ahora para directamente echar por tierra esta causa que sí que tiene mimbres por lo menos para la investigación", añade.

"Zapatero es un personaje, evidentemente, muy odiado en la derecha", afirma Alfonso Pérez Medina, responsable de Tribunales en laSexta. El expresidente, como señala el periodista, consiguió muchos avances y logros sociales "pero eso no quita que su actuación, a partir de 2020, pueda ser constitutiva, al menos, de indicios de delito".

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