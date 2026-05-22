Alfonso Pérez Medina, sobre el rescate de Plus Ultra: "Tiene particularidades que pueden chirriar"

A través del rescate, esta pequeña aerolínea recibió un préstamo de 53 millones de euros. El rescate fue justificado alegando "que era una compañía estratégica".

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por, supuestamente, liderar una trama de tráfico de influencias y blanqueo se ha convertido en la noticia del momento. Además, es la primera vez que se imputa a un expresidente del Gobierno

El expresidente socialista deberá declarar el próximo 2 de junio como parte de la investigación del caso Plus Ultra, debido a que existen sospechas en torno al rescate con fondos públicos de esta aerolínea. "Se venía hablando ya desde muchos meses atrás... y sí parecía que, en algún momento, la investigación podía terminar salpicando a Zapatero", señala Irene Dorta, periodista de Tribunales en 'El País'.

Todo comenzó en la pandemia de COVID, cuando la aerolínea, dadas las restricciones de movilidad, se vio afectada como otras muchas compañías. En julio de 2020 el Gobierno aprobó una serie de medidas, que, entre otros, favoreció al sector de la aviación: un Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.

Para pode acceder a ese fondo, Plus Ultra debía ser considerada una empresa estratégica. Conseguir ese sello le supuso un pellizco de 53 millones de euros en forma de préstamos. El rescate, como señala la periodista, se justificó diciendo "que era una aerolínea estratégica". "El Gobierno lo defendió en todo momento, pero la realidad es que habrá que ver en esta investigación si, efectivamente, se cumplieron todos los parámetros, como cumplieron otras empresas, por ejemplo, Air Europa o Volotea", añade Dorta.

Alfonso Pérez Medina, responsable de Tribunales en laSexta, expone que el rescate de la aerolínea "tiene particularidades que pueden chirriar". El periodista indica que, por ejemplo, no es una gran compañía con miles de empleados. "Esta es una compañía pequeña que solo tenía cuatro vuelos con Sudamérica", indica.

"Por ejemplo, la SEPI no hizo informes internos, se basaron en informes externos", cuenta la periodista de 'El País'. Dorta señala que también se hablaba de que se tenía que rescatar a una empresa española, pero la mayor parte del accionariado de Plus Ultra era venezolano.

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