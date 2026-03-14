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Desequilibrio

El agricultor José Carlos Velasco explica cómo ha influido en su sector el aumento del precio del gas y el gasóleo

El agricultor expone que la subida del precio del gas ha afectado al precio de los fertilizantes, un producto muy importante en su sector debido a que, gracias a ellos, "la tierra puede producir lo que necesitamos".

El agricultor expone que la subida del precio del gas ha afectado al precio de los fertilizantes, un producto muy importante en su sector debido a que, gracias a ellos, "la tierra puede producir lo que necesitamos".

Una de las consecuencias del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán es el bloqueo del estrecho de Ormuz. Un cierre que están sufriendo a miles de kilómetros agricultores José Carlos Velasco, que han visto como ha aumentado, por ejemplo, el precio de los fertilizantes. "Son muy importantes para los agricultores", expone, "son abonos que echamos para que la tierra pueda producir lo que los necesitamos para poder vivir ahora mismo".

El gas natural ha subido en un 80% desde el inicio de la guerra y es fundamental para producir urea. "Estamos hablando de que el fertilizante vale 66 céntimos y la cebada 19 céntimos, o sea, hay un desequilibrio que no se puede", denuncia.

En España, solo el 2% del gas que se consume pasa por Ormuz, pero, como avisa el agricultor, si las subidas se mantienen repercutirá en la cesta de la compra. "Tú no puedes echar a esos precios tanto fertilizante, lo más normal es que las producciones sean mucho más bajas, entonces, al consumidor al haber menos producto lo más normal es que suba el precio, claro", explica.

Y no solo han subido el precio de los abonos, también de gasóleo. "Estamos llegando a la situación que la crisis está llegando hasta el extremo de tener que parar", se lamenta, "creo que ya a estos precios hay que parar, no se puede seguir cultivando a estos precios".

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