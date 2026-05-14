"Es para mandar a un tío al hospital": Chicote explota al ver que se "pasan por el forro de los cojones" la higiene en el 'Yami y Jani'

Alberto Chicote estalla en la cocina del Yami y Jani al ver las malas condiciones de la comida y culpabiliza al dueño: "No hay un centímetro de la cocina que no sea pura contaminación".

Después de entrar de noche a escondidas en el restaurante madrileño Yami y Jani y descubrir la suciedad y el mal estado de la comida, Alberto Chicote interrumpe el servicio del día siguiente. El presentador de Servicio Secreto estalla contra los trabajadores y el dueño del local. "Como podéis imaginar, ya me conozco lo que tenéis, lo que no y en las condiciones que está y en las que no", explica muy enfadado Chicote, que manda a la cocina tanto a Yami, el dueño', como al jefe de cocina y al cocinero.

El presentador de Servicio Secreto no da crédito al ver cómo un tupeer con comida en mal estado que había visto la noche anterior tiene menos cantidad: "Aquí había más y ahora hay menos, ¿qué quiere decir?, que quien ha cogido el producto de aquí...". "Es un asesino y se llama Daniel", afirma el jefe de cocina, que reconoce haber sido el culpable de servir esa comida en mal estado.

Tras el tenso encuentro con Chicote, del que Daniel se confiesa ser muy fan, el jefe de cocina del Yami y Jani cuenta a cámara el mal rato que ha pasado: "Me ha dejado con las bragas abajo, me ha matado". Por su parte, Yami riñe a sus trabajadores afirmando que "esto es una cosa seria": "Se contamina a la gente, se llama a la Policía y se pueden morir". "No parece que te preocupe un pimiento", afirma el presentador a Yami, que contesta que sí que le preocupa. A lo que Chicote responde tajante: "Tú eras consciente de que esto era así y has sacado el plato, que llevo cuatro o cinco horas vigilándoos".

Y es que Alberto Chicote no puede más con las excusas de Yami con la suciedad y el mal estado de la comida de su local: "Esto es para mandar a un tío al hospital de cabeza". "La responsabilidad de una persona en una cocina dando de comer a los demás es enorme y os la habéis pasado por el forro de los cojones", sentencia Chicote.

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