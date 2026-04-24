"Estamos a las puertas de la gloria": el entusiasmo de Alberto Chicote con el trabajo del equipo del ZM tras la reforma

El equipo del ZM Isla de Ciervo, el restaurante protagonista de este primer programa de Servicio Secreto, se ha llevado la sorpresa de su vida tras descubrir que Chicote les estaba espiando. Sin embargo, ha sabido asimilar pronto los fallos que el chef ha señalado.

Ya estamos llegando al final de este primer programa de 'Servicio Secreto by Chicote', un nuevo formato que emite laSexta capitaneado, como no podía ser de otra manera, por el gran Alberto Chicote, que cuelga la chaquetilla en esta ocasión para coger la lupa y convertirse en un espía.

El ZM Isla del Ciervo, en La Manga del Mar Menor, Murcia, es el primer restaurante en ser vigilado por el chef. Mientras ellos piensan que participan en otro programa, Chicote, con la ayuda de su topo, tiene ojos en mil partes.

Con 25 años de historia y ubicado en un enclave privilegiado frente al mar, es difícil creer que hoy navegue sin rumbo, pero así es. Lo que un día fue un local de éxito, hoy sobrevive entre la falta de liderazgo, la ausencia de control y unas instalaciones que no cumplen los mínimos estándares de limpieza.

Las investigaciones de Chicote le llevan a descubrir un panorama alarmante: la cocina es un enorme foco de suciedad. Tras interrumpir el servicio y echar a los clientes para evitar riesgos (lo que ha visto a través de las cámaras le ha dejado el cuerpo cortado), el famoso cocinero se presenta ante todos como la persona que va a guiarles hacia el éxito... pero poner rumbo a un barco a la deriva no es fácil y hay que empezar por asumir los fallos.

Después de vivir algunos momentos de tensión, sobre todo con Miguel, el dueño, todos se ponen las pilas para reflotar el negocio. El lavado de cara y la profunda reforma que el equipo del programa de laSexta realiza en todos sus espacios prometen ayudarles a ello.

Ahora, llega el momento de dar el primer servicio tras el gran cambio y Chicote vigila desde el interior de su furgoneta a través de las cámaras ocultas. "Hoy es un día muy importante. Las buenas intenciones tienen que traducirse en buenos resultados", advierte a los espectadores.

El equipo está "a tope" y Miguel tiene "unas ganas locas" de que todo salga bien. Los primeros clientes comienzan a llegar. "Ahora tiene que ponerse en marcha ya la cocina, sin parar. Pum pum pum pum". Pese a que el chef se pone de los nervios ante la insistencia de Fabiola, la organizadora de eventos, en decir una y otra vez que hay que informar a los clientes de que los platos van a tardar... -"no tendría por qué"- Alberto comienza a ver la luz al final del túnel al comprobar que todos están perfectamente coordinados y ya han alcanzado velocidad de crucero. Eso sí, en la cocina, andaban un poco perdidos al principio.

Zahira, camarera hasta ahora, se lanza a hacer una fideuá, y la hace fenomenal. Los clientes están contentos.

"¡Estamos a las puertas de la gloria!", llega a exclamar en un momento de felicidad absoluta. Y no es para menos. El ZM Isla de Ciervo no es el mismo de antes, pero su tripulación, también ha cambiado. Ha crecido y se ha hecho más profesional, más atenta y más cuidadosa.

Incluso Miguel se permite tararear mientras cocina. "Va fluyendo todo estupendamente, puedo confiar en la plantilla".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.