"Has llegado ladrando sin que nadie te llame perro": el tenso enfrentamiento de Chicote con el dueño de 'ZM Isla del Ciervo'

La tensión estalla en 'Servicio Secreto' cuando el Alberto Chicote irrumpe sin previo aviso en 'ZM Isla del Ciervo', tras descubrir graves irregularidades en su cocina: "¿Este señor qué hace aquí?".

En 'Servicio Secreto', la investigación comienza la noche anterior, cuando Chicote se infiltra en la cocina de 'ZM Isla del Ciervo' para comprobar el estado de los alimentos. Lo que encuentra es verdaderamente alarmante: verduras en mal estado, salami en condiciones dudosas y una falta general de higiene que pone en riesgo a los comensales.

Al día siguiente, desde una furgoneta, el chef observa el servicio en directo para comprobar si esas prácticas continúan. Para ello, cuenta con la ayuda de dos infiltrados: Fany Alonso, chef ejecutiva del grupo Pimiento Verde, y Víctor Ramos, segundo de cocina del restaurante Omeraki. Ambos acuden como clientes y, guiados por Chicote a través de un pinganillo, piden varios platos clave.

La sospecha se confirma: los alimentos que llegan a la mesa son los mismos que el chef había visto en mal estado la noche anterior y sin poder contenerse más Chicote decide intervenir entrando por sorpresa en el local.

"¿Este señor qué hace aquí? ¿Quién lo ha invitado?", pregunta Fabiola, encargada de eventos y del servicio. Pero la situación se vuelve aún más tensa cuando el dueño pierde los nervios y responde con un ataque directo: "Has llegado ladrando sin que nadie te llame perro".

Ante el caos generado, Chicote toma la drástica decisión de paralizar el servicio y pedir a todos los comensales que abandonen el restaurante para poder enfrentarse a los responsables y exigir explicaciones sobre lo ocurrido en cocina.

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