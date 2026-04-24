Chicote desvela quién es "el topo" del ZM que se ha estado chivando de todo: "Para mí, Miguel es más que mi padre"

Ha llegado uno de los momentos más esperados del programa de hoy de 'Servicio Secreto by Chicote' y es tiempo de saber quién es "el topo" que ha colaborado durante todo este tiempo con el chef/espía. El equipo del ZM Isla de Ciervo está expectante.

Tras una reforma espectacular en el ZM Isla de Ciervo, el restaurante que protagoniza el primer programa de 'Servicio Secreto by Chicote', y muchas conversaciones con el chef -además de algún que otro momento tenso- el equipo está dispuesto a subirse a bordo de esta nueva aventura: mantener a flote su establecimiento.

Durante todo el programa, el popular cocinero ha estado espiando a todo el mundo a través de sus cámaras ocultas, escondido dentro de una furgoneta. Pero también ha contado con los 'chivatazos' de un 'topo' dentro del equipo, la persona que ha contactado con él para pedirle ayuda.

Ahora, llega el momento de saber quién ha sido su informante secreto.

Atención: Spoiler

"A la persona que ha sido mi topo en el ZM esta semana le voy a pedir que levante la mano", dice Alberto Chicote. Tras unos segundos de tensión, una de las camareras sale de las sombras. Tres días antes, Zahira entraba en la furgoneta para hablar del ZM y de su jefe, Miguel. "He trabajado muchísimos años para él, desde 2018, y ZM ha sido para mí como mi casa", decía muy emocionada. Miguel es para él como su padre, ya que el suyo falleció. "Él me ayudó demasiado. Todo lo que sé de hostelería me lo ha enseñado él", reconocía.

Ella ya no le veía futuro a su querido restaurante. "Como está, no. También tiene que cambiar la actitud", admitía.

Ya en el presente, Miguel abraza a Zahira tras haber sido desvelado el misterio. Él no se podía imaginar que ella era en realidad el informante anónimo. "Quiero decirle un par de cosas", anuncia la camarera. "Él ha sido más que mi familia, más que mi padre y el ZM ha sido mi casa y sobre todo la de él. Se merece esto y muchísimo más", dice entre lágrimas.

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