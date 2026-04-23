La dura advertencia de Chicote al equipo de 'ZM Isla del Ciervo' por su falta de seriedad: "¿Pensáis que es una broma?"

El caos se desata en 'ZM Isla del Ciervo' cuando Chicote irrumpe por sorpresa. El equipo, que cree estar en otro programa, reacciona sin seriedad y provoca una tensa inspección que deja al descubierto graves fallos en el restaurante.

En este episodio de Servicio Secreto, Alberto Chicote irrumpe por sorpresa en el restaurante 'ZM Isla del Ciervo' sin que el equipo sepa que está siendo evaluado. Los trabajadores creen que forman parte de otro formato televisivo, lo que genera desde el primer momento una evidente falta de seriedad ante la situación.

"¿Que alguien me explique qué está pasando?", reclama Fabiola, encargada de la organización de eventos y del servicio, desbordada tras la llegada inesperada del chef.

Todos los empleados se reúnen con el chef, salvo Miguel, propietario del local, Josito, su hermano, y Antonio, el cocinero, que tardan en incorporarse al encuentro. Una espera que provoca la indignación de Fabiola: "¡Deja la puta burrata en la cocina y venid, que ya no queda servicio!", estalla.

Ante la actitud general del equipo, Chicote no oculta su sorpresa: "Tengo la sensación de que pensáis que es una broma", afirma, incrédulo por la falta de reacción. Miguel, el propietario, responde restando importancia a la situación: "Nosotros vivimos tranquilos, no como tú, que vas estresado vivo".

"Estoy aquí porque entre vosotros hay una persona que ha pedido mi ayuda para echar una mano en este restaurante", explica Chicote, desvelando que hay "un topo" en el equipo y que se han instalado cámaras para observar el funcionamiento y las condiciones del servicio: "No me parece nada divertido lo que está pasando aquí. He parado el servicio porque teníais cosas en la mesa que son un peligro para cualquiera que las consuma".

La tensión aumenta cuando Chicote propone entrar en la cocina para comprobar el estado real de las instalaciones. Allí, su valoración es contundente: "Esto no lo habéis limpiado en la puta vida. Es un foco de contaminación enorme", sentencia.

En el vídeo que acompaña estas líneas puedes ver la fuerte discusión entre Chicote y Miguel, propietario del restaurante.

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