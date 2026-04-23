La arcada de Alberto Chicote al examinar con luz ultravioleta un restaurante: de cagadas de pájaro a moho

"Las cagadas de pájaro tienen textura y todo", afirma Alberto Chicote al adentrarse en su 'Servicio Secreto' en el restaurante 'ZM Isla del Ciervo', donde la suciedad del lugar le provocan hasta arcadas.

Un trabajador ha pedido ayuda en secreto a Alberto Chicote porque cuando saben que va el presentador los restaurantes lo tapan todo. Por eso, esta vez el presentador entrará de incógnito para destapar qué les está hundiendo. Alberto Chicote acude hasta La Manga del Mar Menor, uno de los sitios más conocidos de la Región de Murcia, donde se encuentra el restaurante 'ZM Isla del Ciervo'. Su topo ha dicho a Chicote que es un negocio que va a la deriva y que el dueño está muy disperso y no le aguanta nadie.

Alberto Chicote descubre nada más entrar que la limpieza brilla por su ausencia. "En la zona de pizzas, me ha dicho mi topo que vuelan pájaros y, por lo que veo, ya se dónde cagan", afirma Chicote que, tras iluminar con luz ultravioleta las palas de las pizzas, descubre "cagadas de pájaro que tienen textura y todo".

En una de las cámaras también aparecen "tomates, granadas, manzana... todo mohoso y baboso", denuncia Chicote, que no da crédito de lo que ve: "Hay una remolacha mohosa, ensalafa comprada en la bolsa y para tirar, esto es una hueva mohosa, unos caquis con moho, provolone y mortadela para tirar...". El presentador no se libra ni a final de su visita secreta y es que, al encontrarse un bote en la barra y olerlo, no puede evitar tener una arcada, como puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.

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