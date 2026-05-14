El dueño del 'Yami y Jani' confiesa que no siempre se lava las manos tras ir al baño y Chicote estalla: "Eres más guarro de lo que pensaba"

Alberto Chicote no da crédito de la falta de higiene en el restaurante Yami y Jani y recuerda al jefe de cocina que no se ha lavado ni una sola vez las manos en lo que lleva de servicio. Eso sí, la confesión del dueño es todavía peor.

"Como podéis imaginar, ya me conozco lo que tenéis, lo que no y en las condiciones que está y en las que no", explica muy enfadado Alberto Chicote tras aparecer por sorpresa en el restaurante 'Yami y Jani', el cual ha estado vigilando cómo trabajan y las malas condiciones de sus comidas desde una furgoneta.

El presentador de Servicio Secreto, que ya había entrado a escondidas al local la noche anterior, manda a la cocina tanto a Yami, el dueño, como al jefe de cocina y al cocinero. Tras echarles una gran bronca por el mal estado de los alimentos, Yami riñe a sus trabajadores afirmando que "esto es una cosa seria": "Se contamina a la gente, se llama a la Policía y se pueden morir". Sin embargo, CHicote también le echa la bronca a él: "No parece que te preocupe un pimiento. Tú eras consciente de que esto era así y has sacado el plato, que llevo cuatro o cinco horas vigilándoos".

"Esto es para mandar a un tío al hospital de cabeza", insiste muy enfadado Alberto Chicote, que destaca que "la responsabilidad de una persona en una cocina dando de comer a los demás es enorme": "Os la habéis pasado por el forro de los cojones". "No hay un centímetro de la cocina que no sea pura contaminación", critica Alberto Chicote, que señala que "hay talleres mucho mas limpios que esta cocina".

Por otro lado, Alberto Chicote pregunta al jefe de cocina si sabe cuánto tiempo lleva con los guantes puestos. "Desde que empezamos el servicio", afirma Daniel al exitoso cocinero, que responde tajante en el vídeo: "Y no te has lavado las manos ni una sola vez, contaminación cruzada para todos". Una falta de higiene que achaca también al dueño, al que pregunta si cada vez que va al baño se lava las manos. "Cada vez no", responde Yami a Chicote, que afirma rotundo: "Ah, ¿cada vez no? pues eres más cerdo de lo que yo pensaba".

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